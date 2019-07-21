Son dakika haberine göre Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Son dakika: Konya'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı21.07.2019 00:05
- Son dakika: Konya'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı
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