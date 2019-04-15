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Son dakika: Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

15.04.2019 12:14

Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik 'ankesör' operasyonunda hakkında yakalama kararı verilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 7'si muvazzaf 25 askerden, 17'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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