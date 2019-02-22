Son dakika... Konut ve otomobil alacaklara kredi müjdesi! Konut ve taşıt kredisi faiz oranları düştü Konut ve taşıt alacaklara müjde

Konut ve taşıt alacaklara müjde geldi. Son dakika gelişmesine göre, bankalar konut ve taşıt kredilerinin faiz oranlarında indirimine gitti. Ekonomist Mevlüt Tatlıyer faiz oranlarının daha da düşeceğini açıkladı. Uzman isim Tatlıyer'den konut ve otomobil alacaklara da tavsiyelerde bulunurken güncel konut ve taşıt (otomobil) kredi faiz oranı veren bankaları da açıkladı. İşte Konut ve otomobil alacakları ilgilendiren haberin detayları...
Son dakika... Konut ve otomobil alacaklara kredi müjdesi! Konut ve taşıt kredisi faiz oranları düştü Konut ve taşıt alacaklara müjde22.02.2019 18:05
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