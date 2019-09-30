Konut kredisi çekenlere kamu bankalarından yapılandırma müjdesi geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan ortak açıklamada konut kredisi çekenlerin borçlarının yapılandırılacağı açıklandı. Mevcut olarak 500 bin liraya kadar kredi borcu bulunan vatandaşlar, kredilerini yüzde 0,99 faiz oranından yapılandırabilecek. Peki bu yapılandırma fırsatından kim ne kadar faydalanabilecek? Konut kredileri nasıl yapılandırılacak? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu A Haber canlı yayınında yapılandırmayla alakalı açıklamalarda bulundu. İşte Aağaoğlu'nun açıklamaları...
Son dakika: Konut kredisi çekenlere faiz müjdesi! Konut kredileri nasıl yapılandırılacak ve kim ne kadar yararlanacak?30.09.2019 13:35
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