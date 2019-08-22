Haberler Web TV Son dakika: Komutan atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Komutan atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

22.08.2019 06:09

Başkan Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi. Generallerin atanmalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı...


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