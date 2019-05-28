Son dakika... Komandolar 'Pençe' Harekatı'nda PKK kamplarını böyle imha etti | Video izle 28.05.2019 18:34

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada (MSB) "Pençe Harekâtı kapsamında Komandolar Hakurk'ta PKK’lı teröristlerin inlerinde... 8 bölmeli bir sığınakta bulunan EYP malzemeleri, tuzaklı EYP’ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi" denildi.