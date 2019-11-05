Son dakika: Kocaeli'de denizde ceset bulundu 05.11.2019 10:59

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin 55-60 yaşlarında bir kişiye ait olduğu belirlenirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vatandaşlar tarafından deniz kıyısına vurmuş bir şekilde bulunan erkek cesedi morga kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısına vurmuş bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 55-60 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirlenemeyen şahsın cesedi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.