Haberler Web TV Son dakika: Kırklareli'nde oylar yeniden sayılacak

Son dakika: Kırklareli'nde oylar yeniden sayılacak

03.04.2019 17:13

AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu, Kırklareli belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.


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