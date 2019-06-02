Son dakika... Kırıkkale'nin Keskin ilçesi ve Artvin'in Yusufeli ilçesinde AK Parti adayları seçimi kazandı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin Belediye Başkan adayı Dede Yıldırım yeniden belediye başkanı oldu. Artvin'in Yusufeli ilçesinde ise, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Eyüp Aytekin kazandı.
Son dakika... Kırıkkale'nin Keskin ilçesi ve Artvin'in Yusufeli ilçesinde AK Parti adayları seçimi kazandı02.06.2019 19:35
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