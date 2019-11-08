Son dakika: 'Kıran-5' operasyonu başladı! 179 tim katılıyor |Video 08.11.2019 10:36

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır, Bingöl ve Muş'ta 179 timin katılımıyla 'Kıran-5' operasyonu başlatıldı. A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak operasyonun detaylarını canlı yayında anlattı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri ara hattı Şenyayla bölgesinde, terör örgütünün kış üslenmesini engelleyerek, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Kıran-5 operasyonunun başlatıldığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla bölgesinde bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-5 operasyonu başlatılmıştır. Bahse konu operasyonda Diyarbakır, Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 625 personel, 179 operasyonel tim görev almaktadır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Kıran operasyonları azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.