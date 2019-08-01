Haberler Web TV Son dakika: Kilis'te tarım İşçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü 20 yaralı

Son dakika: Kilis'te tarım İşçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü 20 yaralı

01.08.2019 10:31

Son dakika haberine göre Kilis'in Elbeyli ilçesinde Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı.


Kilis'te Suriye uyruklu tarım işçilerini taşıyan panelvanın devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Ahmet Haculi idaresindeki Suriyeli işçilerin bulunduğu 27 AAT 823 plakalı panelvan, Elbeyli-Oğuzeli kara yolunun Termincik köyü yol ayrımında devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

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