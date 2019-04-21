CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğradı. CHP liderinin durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi sevk edilirken, Kılıçdaroğlu'nun güvenli bir eve alındığı kaydedildi. Evin önüne toplanan kalabalığın "PKK dışarı" sloganları attığı öğrenildi. Çok sayıda takviye birlik olay yerine geldi. Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu evin önündeki güvenlik çemberi genişletildi. İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu evden çıkarılması için zırhlı bir araç bölgeye intikal etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Kılıçdaroğlu'nun tutulduğu eve geldi. Gelişmeleri ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı canlı yayında değerlendirdi....
Son dakika... Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı şoku21.04.2019 15:13
- Son dakika... Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı şoku
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