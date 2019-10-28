Haberler Web TV Son dakika: Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı hayatını kaybetti |Video

Son dakika: Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı hayatını kaybetti |Video

28.10.2019 12:22

Aydın'da Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı'nın kullandığı cip bariyerlere girdi. Kaza sonucu antrenör Hasan Karlı yaşamını yitirirken, sporcu Merve Sağlam ise yaralandı.


Aydın'ın Germencik ilçesindeki kazada Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı yaşamını yitirdi, sporcu Merve Sağlam yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kullandığı cipin bariyerlere çarpması sonucu Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı hayatını kaybetti, sporcu Merve Sağlam yaralandı.


*Hasan Karlı

Hasan Karlı (41) yönetimindeki 48 ABA 465 plakalı cip, Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Karlı ile aynı araçtaki sporcu Merve Sağlam (20), 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları