Son dakika: "Kıbrıs'a düşen cisim Suriye'ye yönelik hava saldırısı sırasında ateşlenen Rus füzesi" 01.07.2019 12:03

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs'a gece saatlerinde düşen füzenin Suriye'ye yönelik hava saldırısı sırasında ateşlenen bir Rus füzesi olduğunun tahmin edildiğini ifade etti.

Başkent Lefkoşa'nın kuzeyinde yer alan Taşkent köyü yakınlarında saat 0100 sıralarında patlama sesleri duyuldu ve yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Özersay, Facebook'ta yer alan açıklamasında "İlk değerlendirmeler dün akşam Suriye'ye yönelik olarak düzenlenen hava saldırısı karşısında devreye giren hava savunma sisteminin parçası olan Rus yapımı bir füzenin hedefi ıskalaması ertesinde menzilini tamamlayıp ülkemize düşmesidir" dedi.

Özersay füzenin havada, çarpmadan önce patladığının tahmin edildiğini ve konu hakkında bilgi sahibi olabilecek ülkelerin büyükelçileri ile temasa geçtiklerini ifade etti.





İsrail savaş uçakları dün gece Humus ve Şam kentlerinde yer alan Suriye ordusu mevzilerine hava saldırısı düzenlemişti. Füzenin bu saldırı sırasında devreye giren hava savunma sistemlerine ait olduğu teyit edilirse, ilk defa Suriye'deki çatışmalar sırasında ateşlenen bir cisim Kıbrıs'a isabet etmiş olacak.



"PANİK YAPACAK DURUM YOK"

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başlanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü.



Görüşme ile ilgili açıklama yapan Özersay, "Sayın Genelkurmay Başkanı, 'Panik yapacak durum yok. Bu bir istisnai durum' dedi." diye konuştu. KKTC'de görevli askeri yetkililerle yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Özersay, "Suriye'ye yönelik dün akşamki yoğun saldırı karşısında ortaya çıkan bir durum. Suriye'den füze, kaza sonucu ülkemize düştü" dedi.





NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs'ta başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyulmuştu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görülmüştü.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Büyük bir parça üzerinde yapılan inceleme büyük ihtimal füze olabileceğini gösteriyor. Göz şahitleri havada patladığını söylediler. Tek tesellimiz meskun mahale düşmemesi. Son derece önemli bir hadise. Komutanlarla konuştuk, ülke dışından gelen bir cisim bilgisi var. Gün ışıyınca daha iyi anlayacağız. Bu hadise barış ve huzurun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" demişti..





Bir gazetecinin, "Bulunan parçaların üzerinde Rusça yazıların olduğu" yönündeki sorusuna da Akıncı "Öyle ibareler olduğu söyleniyor. Bölgede her tür silahlı araç gereç mevcut, Rusya'nın da Amerika'nın da araç gereçleri var. Eğer bir füzeyse, Rus füzelerinden biri olabilir. Ama net olarak tespit yapılsın, yetkililerimiz bizi aydınlatsın ki biz de daha net bilgi verebilelim" cevabını vermişti.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise, düşen hava aracının büyük bir ihtimalle insansız hava aracı olduğunu açıklamıştı.