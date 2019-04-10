Haberler Web TV Son dakika... KHK'lı başkanlar mazbata alamayacak

Son dakika... KHK'lı başkanlar mazbata alamayacak

10.04.2019 20:35

Son dakika haberine göre KHK'lı Başkanlar mazbata alamayacak. Mazbatanın, yarışı ikinci bitiren isimlere verilmesi kararlaştırıldı.


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