Haberler Web TV Son dakika... Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

31.05.2019 01:03

Son dakika haberi... Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda 6 bombalı saldırı meydana geldiği, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı bildirildi.


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