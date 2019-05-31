Son dakika haberi... Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda 6 bombalı saldırı meydana geldiği, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Son dakika... Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var31.05.2019 01:03
- Son dakika... Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
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