Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili şehit ailesinden ilk açıklama 21.04.2019 19:55

Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın kuzeni A Haber’e konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili şehidin kuzeni, “Kılıçdaroğlu’nun cenazeye katılması taraftarı değildik.” dedi.

Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın kuzeni A Haber'e konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili şehidin kuzeni, "Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılması taraftarı değildik." dedi.

"7 KİŞİDEN 6'SI BU KÖYDEN DEĞİL"

Polisin kendisine fotoğraflar gösterdiğini belirten şehidin kuzeni, "Fotoğraftaki 7 kişiden 6'sı bu köyden değildi" diye konuştu.