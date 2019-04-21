Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili şehit ailesinden ilk açıklama

Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın kuzeni A Haber’e konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili şehidin kuzeni, “Kılıçdaroğlu’nun cenazeye katılması taraftarı değildik.” dedi.
Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın kuzeni A Haber'e konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili şehidin kuzeni, "Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılması taraftarı değildik." dedi.
"7 KİŞİDEN 6'SI BU KÖYDEN DEĞİL"
Polisin kendisine fotoğraflar gösterdiğini belirten şehidin kuzeni, "Fotoğraftaki 7 kişiden 6'sı bu köyden değildi" diye konuştu.
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