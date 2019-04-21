Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı

Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı şehit cenazesinde bir grubun fiili saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı21.04.2019 14:39
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