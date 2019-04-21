Haberler Web TV Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı

21.04.2019 14:39

Son dakika... Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı şehit cenazesinde bir grubun fiili saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları