Haberler Web TV Son dakika: Kazada savrulan araç, anne ve kızının üzerine devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

Son dakika: Kazada savrulan araç, anne ve kızının üzerine devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

30.08.2019 21:12

Tokat’ta, kamyonetle çarpışan hafif ticari araç savrularak yolda yürüyen anne ve kızın üzerine devrildi. Anne Yıldız Uzunoğlu (45) olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu (11) ile her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.


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