Son dakika: Kayseri'de PKK/YPG operasyonu 25.10.2019 15:24

Son dakika haberi... Kayseri'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 zanlı tutuklandı. Zanlıların ikametinde yapılan aramalarda örgütteki görevleri ve aldıkları eğitimlerle ilgili örgütsel dokümanlar ele geçirildi.