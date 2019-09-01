Haberler Web TV Son dakika: Kayseri'de iş makinesi eve girdi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Kayseri'de iş makinesi eve girdi: Ölü ve yaralılar var

01.09.2019 12:42

Son dakika haberine göre Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes yolunda kamyon sürücüsü, aracıyla müstakil eve çarptı. Kaza sonucu ev yıkılırken, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Kayseri'de kontrolden çıkan iş makinesi bir eve çarparak durabildi. Kaza sonrası evin büyük bir bölümü yıkılırken, enkaz altında yaralıların olduğu tahmin ediliyor.

EVE ÇARPARAK DURDU
Olay Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes yolu üzerinde meydana geldi. Henüz sebebi belli olmayan bir şekilde kontrolden çıkan iş makinesi yol üzerindeki eve çarparak durabildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kazada evin büyük bir bölümü yıkılırken, enkaz altında yaralıların olduğu bildirildi. Ekiplerin enkaz üzerinde kurtarma çalışmaları sürüyor.


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