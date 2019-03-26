Haberler Web TV Son Dakika: Kayseri Havalimanı'nda silah sesleri

Son Dakika: Kayseri Havalimanı'nda silah sesleri

26.03.2019 16:58

Kayseri Havalimanı'nda silah sesleri duyuldu. Gelen ilk bilgilere göre yaralı polislerin olduğu belirtildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları