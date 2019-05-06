Haberler Web TV Son dakika: Kayıp Furkan Yiğit'ten acı haber geldi

Son dakika: Kayıp Furkan Yiğit'ten acı haber geldi

06.05.2019 09:26

Son dakika... Erzurum'da 17 Nisan'da kaybolan 4 yaşındaki Furkan Yiğit'in cansız bedeni, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu.


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