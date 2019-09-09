Haberler Web TV Son dakika: Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın (Video)

Son dakika: Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın (Video)

09.09.2019 10:02

İstanbul Kavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının binanın 5'inci katında çıktığı belirtilirken çalışmalar devam ediyor.


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