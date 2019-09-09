İstanbul Kavacık'ta bulunan özel üniversite binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının binanın 5'inci katında çıktığı belirtilirken çalışmalar devam ediyor.
Son dakika: Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın (Video)09.09.2019 10:02
- Son dakika: Dolar faiz haftasına düşüşle başladı! 9 Eylül euro ve dolar kuru ne kadar oldu?
- Başkan Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
- Meteoroloji'den 9 ile son dakika yağış uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 9 Eylül 2019 hava durumu
- FETÖ firarilerinden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek!
- Traktör şarampole devrildi! 1 ölü, 1 yaralı (Video)
- Son dakika: Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın (Video)
- İşte İstanbul trafiğinde son durum! Okullar açıldı yoğunluk başladı
- Konya'da tehlikeli yolculuk! Yürekler ağza geldi
- Ortak devriye sonrası şaşırtan görüntü! Teröristler sınırda yeniden görüntülendi
- Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde korkutan yangın! Olay yerine ekipler sevk edildi
- Kadıköy'de milli sporcunun 'yan baktın' kavgası cinayetle sonuçlandı! O anlar kamerada
- Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı Miting Alanı’nda sergilediği makam aracı şovu fiyaskoyla sonuçlandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.