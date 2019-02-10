Son dakika... Kartal'da çöken binanın yanında bulunan Yunus Apartmanı yıkımın başlandı. Yeşilyurt Apartmanın çökmesinin ardından hemen yanındaki bina olan Yunus Apartmanı boşaltılmıştı. İş makineleriyle binanın üst katlarından itibaren yıkımı gerçekleştiriliyor. Arama kurtarma çalışmalarında, enkazdan 14 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastanelere kaldırılmış, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.
Son dakika... Kartal'da riskli binanın yıkımına başlandı10.02.2019 20:00
- Son dakika... Kartal'da riskli binanın yıkımına başlandı
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