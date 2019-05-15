Haberler Web TV Son dakika: Kartal'da 6 katlı binada yangın: 15 kişi kurtarıldı

Son dakika: Kartal'da 6 katlı binada yangın: 15 kişi kurtarıldı

15.05.2019 07:49

Kartal Yakacık'ta 6 katlı binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan biri bebek, 4'ü çocuk 15 kişi itfaiye erleri tarafından kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi.


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