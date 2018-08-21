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Son dakika: Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

21 Ağustos 2018, Salı

Son dakika haberine göre Kars'ın Arpaçay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

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