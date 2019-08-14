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SON DAKİKA! Kars'ta hava destekli operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

14.08.2019 16:40

Son dakika haberine göre Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars-Kağızman ilçesi Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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