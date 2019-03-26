Son dakika: Karlov suikastı davasında Ufuk Gül ve Hasan Tunç için tahliye kararı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastıyla ilgili görülen davada, sanıklardan Ufuk Gül ve Hasan Tunç'un tahliyesine karar verildi.
Son dakika: Karlov suikastı davasında Ufuk Gül ve Hasan Tunç için tahliye kararı26.03.2019 17:32
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