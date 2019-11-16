Son dakika: Karaköy’de başörtülü kızlara saldıran kadına tutuklama istemi

Son dakika haberi... Karaköy’de başörtülü genç kızlara saldıran Semahat Y., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Beyoğlu Karaköy'de dün bir arkadaşıyla yürüyen başörtülü genç kıza saldıran ve ardından Marmaray Sirkeci istasyonunda vatandaşlarla tartıştığı ana ilişkin görüntüleri ortaya çıkan Semahat Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
Nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli Semahat Y., 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
OLAY
Alınan bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir kadın, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen 19 yaşındaki Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı. Başına yumruk atar gibi vurduğu İnce'nin başörtüsünü çekiştiren kadın bir kez daha yumruk savurdu, arkasını dönüp giderken kızlara bağırdı.
Neye uğradığını şaşırıp ağlamaya başlayan İnce'yi olaya tanık olan esnaf su vererek sakinleştirmeye çalıştı. İnce, daha sonra Karaköy Polis Merkezi Amirliğine giderek kendisine saldıran kadından şikayetçi oldu.
Saat 15.08'de yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren kadının uzaklaşırken başörtülü kızlara bakarak bağırdığı, bu sırada, kızın açılan saçını kapatmaya çalıştığı görülüyor.
Kamera kayıtlarına ayrıca kızın girdiği dükkanda ağlarken yüzünü suyla temizleyip sakinleşmeye çalıştığı anlar da yansıdı.
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