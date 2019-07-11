Son dakika: Karadeniz'i fırtına vurdu: 1 kişi öldü, 2 polis yaralı! 11.07.2019 23:25

Son dakika haberine göre, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat gibi birçok ilde etkili olan şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, elektrik direklerini devirdi. Gelen ilk bilgilere göre, 15 dakika boyunca etkili olan fırtına sırasında bir kişi hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.