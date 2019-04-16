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Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 26'sı muvazzaf 48 kişi hakkında gözaltı kararı

16.04.2019 12:17

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri mahrem imam, 26'sı muvazzaf 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


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