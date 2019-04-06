Haberler Web TV Son dakika: Kandil'e hava harekatı

Son dakika: Kandil'e hava harekatı

06.04.2019 13:41

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil'e düzenlenen hava harekâtında terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, barınak ve mühimmat deposunun imha edildiğini açıkladı.


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