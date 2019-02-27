Haberler Web TV Son dakika... Kahire'de tren istasyonunda yangın

Son dakika... Kahire'de tren istasyonunda yangın

27.02.2019 12:09

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir tren istasyonunda yangın çıktı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.


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