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Son dakika: Kadıköy'de korku dolu anlar! Gökdelende asılı kalan 2 işçi böyle kurtarıldı(Video)

11.05.2019 12:11


İstanbul Kadıköy'de 20 katlı binanın dış cephesinde temizlik yaparken halatların kopması sonucu asılı kalan 2 işçi böyle kurtarıldı.

Kadıköy Göztepe'de 20 katlı bir binanın dış cephesini temizleyen 2 işçi halatın kopması sonucu asılı kaldı. İşçilerin kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Binanın kırılan camlarından asılı kalan işçiler içeriye alındı.

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