Son dakika: Kadıköy'de korku dolu anlar! Gökdelende asılı kalan 2 işçi böyle kurtarıldı(Video)

İstanbul Kadıköy'de 20 katlı binanın dış cephesinde temizlik yaparken halatların kopması sonucu asılı kalan 2 işçi böyle kurtarıldı.
Kadıköy Göztepe'de 20 katlı bir binanın dış cephesini temizleyen 2 işçi halatın kopması sonucu asılı kaldı. İşçilerin kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Binanın kırılan camlarından asılı kalan işçiler içeriye alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.