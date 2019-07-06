Son dakika... Kadıköy'de hareketli dakikalar! Ekipler seferber oldu

Kadıköy'de iskeleden denize düşen kadını zabıta kurtardı. Denize atlayan zabıta Gül, kadını kıyıya taşıyarak karaya çıkardı. Kurtarılan kadın olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırıldı. O anlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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