Son dakika... Kadıköy'de hareketli dakikalar! Ekipler seferber oldu 06.07.2019 20:10

Kadıköy'de iskeleden denize düşen kadını zabıta kurtardı. Denize atlayan zabıta Gül, kadını kıyıya taşıyarak karaya çıkardı. Kurtarılan kadın olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırıldı. O anlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.