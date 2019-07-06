Haberler Web TV Son dakika... Kadıköy'de hareketli dakikalar! Ekipler seferber oldu

Son dakika... Kadıköy'de hareketli dakikalar! Ekipler seferber oldu

06.07.2019 20:10

Kadıköy'de iskeleden denize düşen kadını zabıta kurtardı. Denize atlayan zabıta Gül, kadını kıyıya taşıyarak karaya çıkardı. Kurtarılan kadın olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırıldı. O anlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


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