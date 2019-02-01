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Son dakika... Kadıköy'de doğal gaz paniği

01 Şubat 2019, Cuma

Son dakika... İstanbul, Kadıköy'de yol çalışması sırasında bir iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı. Doğal gazın borudan çıkışı sırasında yükselen ses çevrede paniğe neden oldu.


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