Haberler Web TV Son dakika: Kadıköy'de çatışma! Yaralılar var...

Son dakika: Kadıköy'de çatışma! Yaralılar var...

03.05.2019 09:40

İstanbul Kadıköy'de bulunan bir tekel bayisine lüks arazi aracıyla gelen kişi yada kişiler iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Olay yerine yakın devriye gezen polis ekiplerine de ateş açan şüpheliler kaçtı. Olayda yoldan geçen biri ağır iki kişi yaralandı. Cadde üzerindeki iş yerlerinde mermi delikleri ile sokakta 50'ye yakın boş mermi kovanı olduğu görüldü.


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