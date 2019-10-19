Haberler Web TV Son dakika: Jandarma Özel Harekat'tan operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika: Jandarma Özel Harekat'tan operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

19.10.2019 11:40

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "İç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.


Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, silahlı iki teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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