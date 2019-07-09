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Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında mütalaa

09.07.2019 18:36

Son dakika haberine göre Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında, savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında yargılanan 175 sanığın, 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istendi.


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