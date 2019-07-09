Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında mütalaa

Son dakika haberine göre Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında, savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında yargılanan 175 sanığın, 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istendi.
Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında mütalaa09.07.2019 18:36
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