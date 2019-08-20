Son dakika: İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika gelişmesine göre, İzmir'de günler önce başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. Pakdemirli, "2 gün 5 saat sonra Karabağlar Tırazlı'da çıkan yangınımızı kontrol altına almayı başardık, soğutma söndürme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Son dakika: İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı20.08.2019 18:35
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