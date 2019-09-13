Son dakika: İzmir'de, yolcu otobüsü yandı (Video) 13.09.2019 02:44

İzmir'de, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüsteki 37 yolcu tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. ​Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.