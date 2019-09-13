Haberler Web TV Son dakika: İzmir'de, yolcu otobüsü yandı (Video)

Son dakika: İzmir'de, yolcu otobüsü yandı (Video)

13.09.2019 02:44

İzmir'de, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüsteki 37 yolcu tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. ​Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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