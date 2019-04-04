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Son dakika: İzmir'de terör propagandası yapanlara gözaltı

04.04.2019 12:09

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.


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