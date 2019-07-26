Son dakika: İzmir'de palet fabrikasında büyük yangın! 26.07.2019 11:03

Gelen son dakika haberine göre İzmir’in Bornova ilçesindeki palet fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir''in Bornova ilçesinde bir fabrikaya ait palet deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

FABRİKA ALEV ALEV YANIYOR

Bornova ilçesi Pınarbası semtinde bir fabrikaya ait palet deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BARINAKTAKİ HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler yangına müdahale ederken, yan tarafta bulunan Bornova Belediyesi'nin sokak hayvanları barınağındaki hayvanlar da tahliye edildi.