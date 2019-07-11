Son dakika: İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Ferhat Çoban'ın üç ay önce hayatını birleştirdiği eşi Gözde Çoban, gözyaşı döktü.
Son dakika: İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı11.07.2019 01:28
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