Haberler Web TV Son dakika: İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika: İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

11.07.2019 01:28

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Ferhat Çoban'ın üç ay önce hayatını birleştirdiği eşi Gözde Çoban, gözyaşı döktü.


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