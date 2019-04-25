Haberler Web TV Son dakika: İzmir'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralı

Son dakika: İzmir'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralı

25.04.2019 17:01

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir’de SAT Özel İhtisas Kursu'nda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları