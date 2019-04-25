Son dakika: İzmir'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir’de SAT Özel İhtisas Kursu'nda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi.
Son dakika: İzmir'de 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralı25.04.2019 17:01
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