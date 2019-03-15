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Son dakika: İzmir Tepecik Hastanesi'nde yangın!

15.03.2019 14:15

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin diyaliz bölümünde trafo patlaması sonucu yangın çıktı. Hastalar tahliye ediliyor.


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