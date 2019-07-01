İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'nde çıkan yangının ardından bir yangın haberi daha geldi. İzmir’in Menderes ilçesi ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin tehdit ettiği iki oteldeki tatilcilerin tedbir amaçlı tahliye edildi.
Son dakika... İzmir Menderes'te orman yangını01.07.2019 00:39
- Son dakika... İzmir Menderes'te orman yangını
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