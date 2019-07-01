Haberler Web TV Son dakika... İzmir Menderes'te orman yangını

Son dakika... İzmir Menderes'te orman yangını

01.07.2019 00:39

İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'nde çıkan yangının ardından bir yangın haberi daha geldi. İzmir’in Menderes ilçesi ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin tehdit ettiği iki oteldeki tatilcilerin tedbir amaçlı tahliye edildi.


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