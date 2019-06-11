İzmir-Manisa Karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolu açmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Son dakika... İzmir-Manisa Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı11.06.2019 22:11
- CHP'li Ekrem İmamoğlu 'vali' sorusuyla gerildi!
- Son dakika... İzmir-Manisa Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
- Emre Belözoğlu'na fırça tutan Belçikalı Corentin Siamang Türkiye'den özür diledi!
- Cansız bedeni bulunmuştu! Korkunç iddia: Sınıfta kalırsan seni zorla evlendiririz .
- Emre Belözoğlu'na fırça tutan Corentin Siamang Türkiye'den özür diledi!
- HDP Eş başkanının klima yalanı elinde patladı! İşin aslı ortaya çıktı
- NATO tatbikatında Rusya-ABD gerilimi! Rus savaş jeti ABD uçağını engelledi
- PKK ve FETÖ'den CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu için iş birliği |Video
- Binali Yıldırım: 23 Haziran'da aynı ilgi ve coşkuyla bu işi bitireceğiz
- Cengiz Ünder İzlanda maçında forma giyemeyecek
- Bolu'da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı (Video)
- İzlanda Türkiye TRT 1 canlı anlatım izle| İzlanda Türkiye canlı skor maç kaç kaç
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.