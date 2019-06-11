Haberler Web TV Son dakika... İzmir-Manisa Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Son dakika... İzmir-Manisa Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

11.06.2019 22:11

İzmir-Manisa Karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolu açmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.


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