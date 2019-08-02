Son dakika: İzmir Buca'da yangın! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde yol kenarında yanan samanlardan sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu. Ekipler 8 helikopterle ile havadan, 8 arazözle karadan söndürme çalışmalarına başladı.
İzmir'in Buca ilçesinde yol kenarında yanan samanlardan sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu. Ekipler 8 helikopterle ile havadan, 8 arazözle karadan söndürme çalışmalarına başladı.
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