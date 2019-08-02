Son dakika: İzmir Buca'da yangın! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor 02.08.2019 18:14

Son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde yol kenarında yanan samanlardan sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu. Ekipler 8 helikopterle ile havadan, 8 arazözle karadan söndürme çalışmalarına başladı.