Haberler Web TV Son dakika: İzmir Buca'da yangın! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

Son dakika: İzmir Buca'da yangın! Alevler yerleşim yerlerine doğru ilerliyor

02.08.2019 18:14

Son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde yol kenarında yanan samanlardan sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu. Ekipler 8 helikopterle ile havadan, 8 arazözle karadan söndürme çalışmalarına başladı.


İzmir'in Buca ilçesinde yol kenarında yanan samanlardan sıçrayan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu. Ekipler 8 helikopterle ile havadan, 8 arazözle karadan söndürme çalışmalarına başladı.
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